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أستراليا الغربية تبدأ في تخفيف إجراءات الإغلاق "الأكثر حزماً"

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:35 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال رئيس الوزراء الأسترالي مارك ماكجوان على تويتر إن ولاية غرب أستراليا ستبدأ في تخفيف بعض إجراءات الإغلاق يوم الاثنين، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وأضاف: "لقد شهدت دولتنا نتائج ملحوظة في الكفاح ضد COVID-19 - وبينما سيستمر هذا القتال لبعض الوقت حتى الآن، فإن هذه النتائج تعني أنه يمكننا الآن تعديل بعض أكثر هذه القيود حزما بحذر".

وتابع: "اعتبارًا من الغد، 27 أبريل، بناءً على نصيحة صحية من الخبراء، سيتم تعديل حد التجمعات الداخلية والخارجية خارج العمل لشخصين، مع رفع الحد إلى 10 أشخاص".

كما تم توسيع قائمة "الأنشطة المقبولة" لترك المنزل. وهي تشمل الآن التسوق والاحتياجات الطبية والتمارين والدراسة حيث لا يتوفر التعلم عن بعد ورعاية الأطفال أو المدرسة والعمل و"الأنشطة الترفيهية غير التعاقدية" مثل النزهات وبعض التجمعات التي تقل عن 10 أشخاص.

وقال ماكجوان "ستبقى جميع القيود الأخرى سارية في الوقت الحالي وستبقى جميع الملاعب العامة وحدائق التزلج ومعدات الجمنازيوم الخارجية مغلقة."

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