أحمد جمال لـ"الفجر الفني" أتمنى عمل شئ مثل مسلسل "الاختيار".. وأتابع هذه الأعمال في رمضان

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كشف الفنان أحمد جمال، عن الأعمال الفنية التي يتابعها في رمضان 2020، عن رأيه في هذه الأعمال، إذا كانت برامج أو مسلسلات.





وفي تصريح خاص لـ "الفجر الفني" قال جمال:" أتابع مسلسل "الاختيار" لأمير كرارة فهو عمل وطني عظيم، أتمنى ف يوم عمل شئ مثله".



وأستكمل حديثه قائلاً:" وأتابع مسلسل "النهاية" فهو متعوب عليه كثيراً، و كالعادة مشوق جداً هيخلينا نستنى لآخر حلقة"



وأضاف قائلاً:" وحبيت برنامج "أغلب السقا" ، أحب هذا النوع من البرامج، لأني عادة أحب الشئ الذي يكون به تحدي حتى لو على سبيل الهزار والترفيه"







يشار أن آخر أعمال أحمد جمال أغنية "كل سنة وأنت طيب" التي حققت نجاحات كبيرة حتى الآن، وأحبها الجمهور كثيراً، وتداول الكثير من مقاطع الأغنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فظهرت تريند على موقع البحث "جوجل ، على موقع "تويتر" ، الأغنية من كلمات الشاعر نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع جيزو، والكليب من إخراج ريشا سركيس.