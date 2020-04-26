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محمد محمود عبدالعزيز يشيد بآداء شقيقه كريم في مسلسل "الاختيار"

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
أشاد الفنان محمد محمود عبد العزيز بأداء شقيقه كريم في مسلسل الاختيار،كما حرص على توجيه رسالة له،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد محمود عبد العزيز مجموعة صور مجمعة لشقيقه كريم من خلال مشاركته في مسلسل "الاختيار"،وعلق على الصور قائلًا:"مبروك لإبنى البكري كريم محمود عبدالعزيز ظهورك فى مسلسل الاختيار ظهرت ضيف فى عدد قليل من المشاهد و لكن ابكيتنى كثيرًا، ربنا يحميك و يخليك ليا و يبعد عنك كل شر".

كما حرص محمد محمود عبد العزيز على توجيه رسالة لصناع مسلسل "الاختيار"،حيث قال:"مبروك لكل فريق عمل مسلسل الاختيار أصدقائي و زملائي و مش قادر أقول اسماء لأن كلكم جامدين جدًا ماشاء الله عليكم،عمل مشرف يرد اعتبار كل شهيد راح فداء لوطننا الغالي مصر".

وتابع محمد محمود عبدالعزيز قائلًا :"الله يرحمك يا منسى يا بطل و يرحم كل شهدائنا الرجالة الأبطال اللي راحوا فدانا و ربنا يحمى كل أبطالنا العظماء اللى مازالوا بيحمونا بدمهم عساكر و ظباط جيش و شرطة و طبعًا مش هاننسا جيشنا الأبيض أطباء مصر،تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر،أسألكم الفاتحة و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا".

يُشار أن مسلسل" الاختيار"من تأليف باهر دويدار،إخراج بيتر ميمي،بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، إسلام جمال، إسلام حافظ، نور محمود، هادي خفاجة، كريم عبد الجواد.

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