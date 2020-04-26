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برشلونة يطالب نيمار بتخليص نفسه

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:16 م
نيمار
نيمار
الفجر الرياضي

يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لكنه يواجه صعوبات بالجملة أهمها ارتفاع المقابل المادي للصفقة.

 

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية إن إدارة برشلونة تعلم أن التعاقد مع نيمار لن يكون سهلًا لكنها ستفعل كل ما في وسعها لإعادة اللاعب إلى كامب نو.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة الفريق الإسباني تكمن هذه المرة في المراقبة قبل التحرك أي أن إدارة برشلونة ستنتظر من اللاعب البالغ من العمر 28 عاما أن يبلغ مسؤولي النادي الباريسي بأنه لا يرغب في تجديد عقده، قبل الدخول على خط المفاوضات.

 

وأضافت الصحيفة: "لقد تعلم برشلونة من المفاوضات السابقة مع باريس سان جيرمان أنه لا يجب استباق الأحداث، وبالتالي فإن الخطوة الأولى هي أن يعبر نيمار عن رفضه الاستمرار في فرنسا، آنذاك سيتدخل مسؤولو الفريق الكتالوني  للضغط بقوة من أجل إتمام الصفقة".

 

 

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