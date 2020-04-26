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بفستان شفاف.. حلا شيحة تغازل جمهورها من كواليس مسلسل"خيانة عهد"

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها من كواليس مسلسل "خيانة عهد" الذي تشارك به خلال رمضان الحالي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت حلا، خلال الصور مرتدية "فستانًا شفاف باللون الاسود والابيض وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".


وعلقت شيحة، على الصور قائلة:"من تصوير تتر مسلسلنا خيانة عهد".


مسلسل "خيانة عهد" تدور أحداثة في إطار أجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته الفنانة يسرا وخالد أنور وعبير صبري وهنادي مهنى وجومانا مراد وخالد سرحان، ويعرض المسلسل عبر شاشة "الحياة" الساعة 6 ونصف مسًاء.

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ملخص مسلسل خيانة عهد مسلسل خيانة عهد الحلقة 2 خيانة عه خالد انور حلا شيحه

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