هنادي مهنا عن موسيقية والدها في "ليالينا": غاب 10 سنين ورجع

عبرت الفنانة هنادي مهنى، عن سعادتها الشديدة بردود فعل الجمهور على تتر مسلسل "ليالينا" الذي يقدم موسيقته والدها الموسيقار هاني مهنى.وشاركت هنادي، جمهورها بمجموعة صور جديدة لردود فعل الجمهور على التتر، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت مهنى، على الصور قائلة:"الملك رجع غاب ١٠ سنين ورجع فوق اوى عشان ده مكانه وهيفضل طول عمره مكانه.حمدلله علي السلامه يا مايسترو يا رافع راسنا".مسلسل "ليالينا 80" تدور أحداثة في فترة 80، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة غادة عادل وإياد نصار وحسني شتا ومحمد علي رزق وصابرين.