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شاهد.. مايا دياب تشعل إنستجرام بجلسة تصوير جديدة

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:32 ص
مايا دياب
مايا دياب
رشا عادل
خضعت الفنانة مايا دياب، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها بصورة منها، على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، معلقه على الصورة قائله: "يجب أن تعيش بغض النظر عن عدد السماء التي سقطت".


وظهرت دياب، خلال الصورة مرتدية "بلوزة بأكمام شفافة باللون الاسود وشورت باللون الاسود وبوت طويل وقبعة باللون الاسود وكان شعرها طويل منسدل".


يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي، وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة هالة فاخر وإنجي علي وأشرف زكي وحمدي المرغني، وعرض المسلسل خلال فعاليات موسم الرياض بالسعودية.
شاهد.. مايا دياب تشعل إنستجرام بجلسة تصوير جديدة
شاهد.. مايا دياب تشعل إنستجرام بجلسة تصوير جديدة

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