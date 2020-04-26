Advertisements

وكيل "دينية النواب" يطالب بالتصدي لبرامج الإثارة وتكدير الذوق العام

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:39 ص
النائب شكرى الجندى
النائب شكرى الجندى
دينا إبراهيم
وجه شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، الشكر إلى القيادة السياسية والنائب العام ووزيرى الدفاع والداخلية والمؤسسات الوطنية للإجراءات الحاسمة التى يتخذونها ضد المسيئين لمصر والمؤججين لمشاعر المصريين.

وأضاف "الجندى" في بيان له، اليوم الأحد، أنه لا مجال للفوضى، مؤكدًا أن مصر دولة مؤسسات والاجراءات التى اتخذتها النيابة العامه الفترة الماضية ضد المسيئين للذوق العام والمحرضين على الفسق والفجور خير دليل وينم عن أن الدولة تتابع عن كثب المخالفات القانونية فى كافة النواحى وكانت لاصحابها بالمرصاد.

وأوضح "الجندى" أن المحاسبة ستطول كل من تسول له نفسه الاساءه للوطن أو القيام بأعمال البلطجة الفكرية أو تأجيج مشاعر المصريين أو عقائدهم وتقاليدهم، مؤكدًا أن مصر كرمها الله عزوجل فى قرآنه فهى البلد العظيم واحة الأمن والأمان لكل البشر وكل من أرادها بسوء وهن ظهره وانقسم، موجها رساله لأصحاب الفيديوهات القبيحة والمسيئة وبرامج الإثاره وكل من أوحى له شيطانه بفكر مسموم الاساءه لوطننا.

وتابع وكيل دينية النواب، "أقول له "اثبت محلك فمصر بلد المؤسسات وأكبر من وحى الشياطين ولن تنال من احترامها شىء ونحذر من الخطأ لأنه سيلاحقه العقوبه فبعد أن طالبنا المؤسسات الدينيه بملاحقة أصحاب الفتاوى الشاذه أطالب اليوم وزارة الإعلام والهيئة الوطنيه للإعلام كمؤسستين وطنيتين محاسبة كل من يستخدم أو يظهر فى وسيله اعلاميه يسىء للوطن.

وطالب عضو مجلس النواب بمتابعة الدراما التليفزيونيه بحيث تكون بعيدة كل البعد عن الاسفاف والإساءة أو القبح ومحاسبة كل من يستخدم وسيلة إعلامية فى تكدير السلم والذوق العام أو يستخدم البلطجة الفكرية لأن البرامج التى تبث على الشاشه المصريه يجب أن تكون بقدر مصر ولا نرى إلا مايليق بمكانة مصر وسمعتها سواء فى الوقت الحالى أو على مر الزمان.

وأضاف وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مصر قادمة بفكر أبنائها المستنير وبعلمهم وقدرتهم على نفع العالم منذ قديم الأزل مؤكدا أن الله سينصر مصر، ومشيدا بالرئيس عبدالفتاح السيسى الذى نراه يرفع يديه بالدعاء والثناء على الله تعالى أن.يحفظ البلاد والعباد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب بوابة الفجر برامج الفجر الذوق العام

أخبار تهمك

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - أول رد من أحمد بدير على شائعة وفاته من خلال "الفجر الفني"

منذ حوالي 6 ساعات

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ حوالي 8 ساعات

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ أقل من ساعتين

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 13 ساعة

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ يوم

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ يوم

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

سعر انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ 33 دقيقة

الأهلي يوجه طلباً جديداً لحسام عاشور

منذ 35 دقيقة

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"دينية البرلمان": هيئة كبار العلماء اعترضت على منح وزارة الأوقاف حق الفتوى

"دينية البرلمان": قانون الخلع هو من تسبب في زيادة نسبة الطلاق

وكيل "دينية البرلمان" عن انتحار الشباب: سببه ضعف الوازع الديني

"الجندي": ممتلكات هيئة الأوقاف أضعاف ما تم الإعلان عنه

وكيل "دينية النواب" عن قانون الأحوال الشخصية: سبب المشاكل الأسرية في مصر

"دينية النواب" تناقش خطة اللجنة بدور الانعقاد الخامس

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:26 ص

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

10:38 م

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

08:59 ص

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

09:22 م

الأهلي يوجه طلباً جديداً لحسام عاشور

10:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة