وكيل "دينية النواب" يطالب بالتصدي لبرامج الإثارة وتكدير الذوق العام

وجه شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، الشكر إلى القيادة السياسية والنائب العام ووزيرى الدفاع والداخلية والمؤسسات الوطنية للإجراءات الحاسمة التى يتخذونها ضد المسيئين لمصر والمؤججين لمشاعر المصريين.





وأضاف "الجندى" في بيان له، اليوم الأحد، أنه لا مجال للفوضى، مؤكدًا أن مصر دولة مؤسسات والاجراءات التى اتخذتها النيابة العامه الفترة الماضية ضد المسيئين للذوق العام والمحرضين على الفسق والفجور خير دليل وينم عن أن الدولة تتابع عن كثب المخالفات القانونية فى كافة النواحى وكانت لاصحابها بالمرصاد.





وأوضح "الجندى" أن المحاسبة ستطول كل من تسول له نفسه الاساءه للوطن أو القيام بأعمال البلطجة الفكرية أو تأجيج مشاعر المصريين أو عقائدهم وتقاليدهم، مؤكدًا أن مصر كرمها الله عزوجل فى قرآنه فهى البلد العظيم واحة الأمن والأمان لكل البشر وكل من أرادها بسوء وهن ظهره وانقسم، موجها رساله لأصحاب الفيديوهات القبيحة والمسيئة وبرامج الإثاره وكل من أوحى له شيطانه بفكر مسموم الاساءه لوطننا.





وتابع وكيل دينية النواب، "أقول له "اثبت محلك فمصر بلد المؤسسات وأكبر من وحى الشياطين ولن تنال من احترامها شىء ونحذر من الخطأ لأنه سيلاحقه العقوبه فبعد أن طالبنا المؤسسات الدينيه بملاحقة أصحاب الفتاوى الشاذه أطالب اليوم وزارة الإعلام والهيئة الوطنيه للإعلام كمؤسستين وطنيتين محاسبة كل من يستخدم أو يظهر فى وسيله اعلاميه يسىء للوطن.





وطالب عضو مجلس النواب بمتابعة الدراما التليفزيونيه بحيث تكون بعيدة كل البعد عن الاسفاف والإساءة أو القبح ومحاسبة كل من يستخدم وسيلة إعلامية فى تكدير السلم والذوق العام أو يستخدم البلطجة الفكرية لأن البرامج التى تبث على الشاشه المصريه يجب أن تكون بقدر مصر ولا نرى إلا مايليق بمكانة مصر وسمعتها سواء فى الوقت الحالى أو على مر الزمان.



