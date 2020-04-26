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صحيفة: الإمارات أظهرت قدرتها في مواجهة فيروس كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:39 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات

قالت صحيفة الخليج، إن دولة الإمارات أظهرت قدرتها على التعاون والتضامن، وظهر شكل مميز من العلاقات الإنسانية الراقية التي تجاوزت كل الحسابات والمواقف السياسية المسبقة، في مواجهة وباء فيروس كورونا المميت.

                           

وأضافت الصحيفة الخليجية: "العالم بعد وباء كورونا لن يكون كما كان قبله، أشياء كثيرة تغيرت. بدا العالم هشاً، يفتقد المناعة، وضعيفاً في مواجهة الوباء رغم ما يمتلك من إمكانات وقدرات علمية ومادية هائلة.. اقتصادات تترنح، وأمم باتت حبيسة المنازل؛ ودول تحولت إلى معازل، وأنظمة صحية فشلت في احتواء الوباء، رغم الجهود الجبارة التي تبذل لاحتواء التداعيات قدر الإمكان، وتحذيرات من بطالة وجوع وفقر وأمراض قد تطال مليارات البشر إذا واصل الوباء مسيرته دون العثور على لقاح فعال يستطيع اجتثاثه في المدى المنظور".

 

وأوضحت الصحيفة الخليجية، أن العالم يحتاج إلى فكر سياسي جديد، يأخذ بالعلاقات الإنسانية نهجاً في السلوك السياسي، ويبتعد عن منطق القوة والاستغلال والرأسمالية الجشعة، والجوع إلى الحروب والاستحواذ على النظام العالمي، وخلق أعداء لتبرير اقتناء أسلحة الدمار الشامل وتطويرها.

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

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