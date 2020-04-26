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الأهلي يوجه طلباً جديداً لحسام عاشور

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
كشف النادي  الأهلي منذ فترة عن قرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، بشأن حسام عاشور، حيث وجه القلعة الحمراء الشكر له.

ويتساءل مسئولو الأهلي عن موقف اللاعب النهائي بخصوص مصيره فى الموسم المقبل سواء بالموافقة على طلبات النادي بالاعتزال فى نهاية الموسم أو خوض تجربة جديدة بالاستمرار في الملاعب.

جاء ذلك سعيا من الأهلي لغلق هذا الملف في أسرع وقت، بعد تأخر عاشور فى الرد على مطالب إدارة القلعة الحمراء بتحديد مصيره.

وكانت قد طالبته الإدارة بالاعتزال وإقامة مباراة اعتزال له بجانب عمله داخل النادى فى حالة أن قرر ذلك.

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