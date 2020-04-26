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سعر انتقال نيمار إلى برشلونة

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر

لايزال يتصدر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي المشهد الكروي في سوق الانتقالات.

وذكرت شبكة "ESPN" ، أن ريال مدريد لايزال يحلم بالتعاقد مع نيمار، رغم ارتباطه بالعودة إلى برشلونة منذ العام الماضي.

وأكد فاجنر ريبيرو وكيل أعمال نيمار سابقا الأمر في تصريحات للشبكة قائلا: "لقد ذهبت لمدريد عدة مرات، فلورنتينو بيريز لديه حلم بالتعاقد مع نيمار، في مايو الماضي كنت في مكتبه، وأخبرني أنه ما زال يحافظ على حلمه".

ويرى فاجنر ريبيرز أن موكله السابق يمتلك جودة أعلى من كريستيانو رونالدو ولويونيل ميسي، حيث لم يسبق له أن لعب مباراة سيئة، كما يستطيع التسجيل والصناعة بنفس الكفاءة.

من جانبه أشار أن ضم نيمار سيكون بقيمة ثابتة توازي 164 مليون يورو، بموجب بنود الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهو سعر لم يكن متوفرا في الصيف الماضي.

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