إيطاليا تبدأ في إعادة فتح البلاد في 4 مايو.. والمدارس في سبتمبر



وقال كونتي، إنه يجب على الشركات أن تتخذ إجراءات صارمة للسلامة الصحية قبل السماح لها بفتح بواباتها.



لكنه قال إنه يمكن إعادة فتح بعض الشركات التي تعتبر "استراتيجية"، بما في ذلك النشاط الذي يعتمد بشكل أساسي على التصدير، الأسبوع المقبل.



وأضاف كونتي، إن المدارس ستعاد فتحها في سبتمبر لكن أظهرت دراسات إضافية أن خطر انتقال العدوى مرتفع للغاية. وقال إن التدريس عن بعد كان يعمل بشكل جيد.



قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مقابلة صحفية، اليوم الأحد، إن بلاده ستبدأ في إعادة فتح البلاد في 4 مايو كجزء من خطط لتخفيف الإغلاق بسبب كورونا، وسيعاد فتح المدارس في سبتمبر، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".وقال كونتي، لصحيفة La Repubblica الإيطالية اليومية: "نحن نعمل في هذه الساعات للسماح بإعادة فتح جزء جيد من شركات التصنيع إلى البناء في 4 مايو".وأوضح إن الإجراءات ستقدم بحلول بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.كانت إيطاليا الدولة الأوروبية الأولى التي تضررت بشدة من فيروس كورونا الجديد، وأول دولة فرضت إغلاقها في مارس. ويتم مراقبة مسارها عن كثب في جميع أنحاء العالم لإعادة فتح اقتصادها.