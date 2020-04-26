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بريطانيا.. مصدر: "جونسون" تواق للذهاب إلى مكتبه في لندن

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
كشف مصدر بريطاني، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي قضى أسبوعًا في المستشفى في أوائل أبريل بما في ذلك ثلاث ليال في العناية المركزة، "تواقًا للذهاب" حيث يستعد للعودة من مقر إقامته الريفي إلى مكتبه في داونينج ستريت في لندن.

وسيتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضغوط فورية لوضع خطة لتخفيف الإغلاق الصارم لفيروس كورونا الجديد عندما يعود إلى العمل يوم الاثنين بعد انقطاع دام ثلاثة أسابيع بسبب حالة سيئة من الفيروس COVID-19، كما أوردت وكالة"رويترز".

في غيابه، واجهت الحكومة انتقادات متزايدة بشأن الشكاوى المقدمة من الموظفين في المستشفيات ودور الرعاية بأنهم لم يتلقوا إمدادات كافية من أدوات الحماية، وعلى مستويات اختبار فيروس كورونا الجديد أقل بكثير من الهدف.

أظهرت أحدث البيانات يوم السبت أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 في المستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة قد ارتفع فوق 20,000، ومن المرجح أن يكون الرقم الإجمالي أعلى بشكل ملحوظ بمجرد أن يتم حساب الوفيات في دور الرعاية ودور الضيافة.

ولكن مع وجود علامات على الكارثة الاقتصادية وإحباط الجمهور من تراكم إجراءات الإبعاد الاجتماعي الصارمة، تواجه الحكومة دعوات متزايدة للبدء في شرح كيف تنوي تخفيف الإغلاق.

حتى الآن، رفض الوزراء إعطاء أي إشارة إلى تفكيرهم للجمهور، بحجة أنه في الوقت الحاضر يحتاج الجميع إلى التركيز على الرسالة الأساسية التي كانت البقاء في المنزل باستثناء السفر الضروري.

على مكتبه، سيجد "جونسون" رسالة من زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، يجادل بأن موقفهم لم يعد مقبولاً ويجب على الحكومة أن تعامل الجمهور على أنهم كبار.

وكتب "ستارمر" في الرسالة التي عممت على الصحفيين: "أن حكومة المملكة المتحدة هي وراء المنحنى في هذا الشأن. أخشى أننا متخلفون عن بقية العالم. التصرف ببساطة كما لو أن هذه المناقشة لا تحدث أمر غير موثوق به".

لقد قدم الشعب البريطاني تضحيات كبيرة لجعل عملية الإغلاق ناجحة. إنهم يستحقون أن يكونوا جزءًا من محادثة الكبار حول ما يأتي بعد ذلك. إذا أردنا اصطحاب أشخاص معنا وتأمين موافقتهم، فهذا ضروري الآن".

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