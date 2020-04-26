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اليوم.. بدء ترخيص السيارات الجديدة بجميع وحدات المرور
الأحد 26/أبريل/2020 - 10:50 ص
الفجر
أعلنت وزارة الداخلية لأصحاب السيارات المنتهية بأن العمل بالوحدات المرورية اليوم الأحد للسيارات الجديدة أول مرة فقط ولن يسمح لهم بالتواجد.
وقالت الوزارة عبر بيان صحفي: "يمكن لمالكى مركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص واستلام الرخصة بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ "فورى" وبوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت".
ومن المقرر الإعلان تباعًا عن فتح إجراءات تجديد الترخيص لباقى السيارات بالوحدات بشكل مرحلى وفقًا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه في ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتبارًا من الأحد، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، فإنه لزم التنويه بضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على وحدات المرور في إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.
كانت وزارة الداخلية، أعلنت بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتبارًا من الأحد، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة (زيرو) مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين، وعلى راغبى الترخيص مراعاة ارتداء الكمامة الواقية حال ترددهم على منافذ تقديم الخدمة، والالتزام بالتعليمات الوقائية الموضحة داخل الوحدة.
تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.
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