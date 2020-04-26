استقبال تردد قناة اون اي ON E الفضائية على النايل سات Nailsat وخريطة مواعيد المسلسلات والبرامج على شاشتها | رمضان 2020





نقدم لكم اليوم متابعينا الكرام، تردد قناة ON E الفضائية على القمر الصناعي النايل سات Nailsat وخريطة البرامج والمسلسلات على شاشتها في مارثون رمضان 2020، وتبث القناة بالجودتين لتغطي قطاع كبير من المشاهدين في الوطن العربي، حيث استحوذت قناة ON E الفضائية على مسلسلي الاختيار للفنان أمير كرارة والنهاية للفنان يوسف الشريف.





تردد قناة ON E الفضائية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10864 أو 10853 .

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.





خريطة قناة ON E في رمضان 2020

حصلت قناة ON E على حقوق عرض مسلسل الاختيار لأمير كرارة، ومسلسل النهاية للنجم يوسف الشريف، ومسلسل فرصة ثانية للنجمة ياسمين صبري والعديد من الأعمال الدرامية الرائعة، وإليكم مواعيد عرض جميع مسلسلات وبرامج على قناة ON في رمضان 2020.





مسلسل "رجالة البيت" سيعرض يوميًا تمام الساعة 7 مساًء بتوقيت القاهرة، مسلسل "عمر ودياب" سيعرض يوميًا في تمام الساعة 8 مساءً، مسلسل الاختيار سيعرض يومياً في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد 2 صباحًا، مسلسل "النهاية" سيعرض يوميًا في تمام الساعة 10 مساًء، مسلسل "فرصة ثانية" يعرض الساعة 11 مساًء.





وحصلت قناة ON E على مسلسلين يعدان من أقوى المسلسلات المتواجدة ومن أكثرهم مشاهدة، وهما مسلسل الاختيار بطولة كلًا من أمير كرارة وأحمد العوضي والذي تدور قصته حول ظابط الجيش "أحمد صابر المنسي" الذي استشهد في 2017، والعمل الأخر هو مسلسل النهاية ليوسف الشريف والذي تدور قصته حول الخيال العلمي وشكل العالم بعد 100 عام من الآن.



