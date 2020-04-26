Advertisements

استقبال تردد قناة اون اي ON E الفضائية على النايل سات Nailsat وخريطة مواعيد المسلسلات والبرامج على شاشتها | رمضان 2020

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:48 ص
تردد قناة اون اي
تردد قناة اون اي

استقبال تردد قناة اون اي ON E الفضائية على النايل سات Nailsat وخريطة مواعيد المسلسلات والبرامج على شاشتها | رمضان 2020 

نقدم لكم اليوم متابعينا الكرام، تردد قناة ON E الفضائية على القمر الصناعي النايل سات Nailsat وخريطة البرامج والمسلسلات على شاشتها في مارثون رمضان 2020، وتبث القناة بالجودتين لتغطي قطاع كبير من المشاهدين في الوطن العربي، حيث استحوذت قناة ON E الفضائية على مسلسلي الاختيار للفنان أمير كرارة والنهاية للفنان يوسف الشريف.

تردد قناة ON E الفضائية 
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 10864 أو 10853.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خريطة قناة ON E في رمضان 2020
حصلت قناة ON E على حقوق عرض مسلسل الاختيار لأمير كرارة، ومسلسل النهاية للنجم يوسف الشريف، ومسلسل فرصة ثانية للنجمة ياسمين صبري والعديد من الأعمال الدرامية الرائعة، وإليكم مواعيد عرض جميع مسلسلات وبرامج على قناة ON في رمضان 2020.

مسلسل "رجالة البيت" سيعرض يوميًا تمام الساعة 7 مساًء بتوقيت القاهرة، مسلسل "عمر ودياب" سيعرض يوميًا في تمام الساعة 8 مساءً، مسلسل الاختيار سيعرض يومياً  في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد 2 صباحًا، مسلسل "النهاية" سيعرض يوميًا في تمام الساعة 10 مساًء، مسلسل "فرصة ثانية" يعرض الساعة 11 مساًء.

وحصلت قناة ON E على مسلسلين يعدان من أقوى المسلسلات المتواجدة ومن أكثرهم مشاهدة، وهما مسلسل الاختيار بطولة كلًا من أمير كرارة وأحمد العوضي والذي تدور قصته حول ظابط الجيش "أحمد صابر المنسي" الذي استشهد في 2017، والعمل الأخر هو مسلسل النهاية ليوسف الشريف والذي تدور قصته حول الخيال العلمي وشكل العالم بعد 100 عام من الآن.

استقبال تردد قناة اون اي ON E الفضائية على النايل سات Nailsat وخريطة مواعيد المسلسلات والبرامج على شاشتها | رمضان 2020 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسلات رمضان 2020 مسلسل النهاية رمضان 2020 مسلسل النهاية مسلسل الاختيار رمضان 2020 مسلسل الاختيار رمضان 2020 تردد قناة اون اي الفضائية تردد قناة اون اي تردد قناة ON الفضائية تردد ON E الفضائية برامج ومسلسلات رمضان 2020 اون اي النهاية الاختيار on e Nailsat

أخبار تهمك

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 18 ساعة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ يوم

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول رد من أحمد بدير على شائعة وفاته من خلال "الفجر الفني"

منذ حوالي 6 ساعات

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ أقل من ساعتين

سعر انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ يوم

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 13 ساعة

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 22 ساعة

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ يوم

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يوجه طلباً جديداً لحسام عاشور

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

مواعيد مسلسلات رمضان 2019 | اعرف مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2019 | رمضان 2019 | مسلسلات رمضان

مسلسل كلبش الجزء الثالث الحلقة الرابعة.. القنوات الناقلة وموعد الإعادة

مسلسل قوت القلوب | شاهد اولى حلقات مسلسل ماجدة زكي الجديد عبر قناة (الحياة) الفضائية.. اعرف مواعيد عرضه وتردد القناة الناقلة watch now

تردد القنوات الناقلة للمسلسلات الجديدة في رمضان 2020 على النايل سات

تردد قناة cbc دراما الجديد على النايل سات واهم مسلسلات رمضان 2020 المعروضة عليها

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2020 والقنوات الناقلة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:26 ص

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

10:38 م

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

08:59 ص

الأهلي يوجه طلباً جديداً لحسام عاشور

10:42 ص

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

09:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة