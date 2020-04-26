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التخطيط: 25% من الاستثمارات الحكومية تذهب للصعيد

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تخصيص 25% من جملة المبالغ المخصصة للاستثمارات الحكومية بمشروع موازنة العام المالى 2020/2021 لصالح مُحافظات الصعيد، وبنسبة زيادة 50% عن خطة عام 2019، حيث تحظى محافظات الصعيد على استثمارات حكومية قدرها 47 مليار جنيه، وتتضمن خطة التنمية المُستدامة للسنة المالية 2020/2021 توجيه 19.2 مليار جنيه للمحافظات الحدودية (شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد) بنسبة نمو تجاوزت الـ60%.

فضلا عن مبادرة "مراكب النجاة" والتى تُغطى 40 قرية بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه فى إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" فى 357 قرية جديدة فى 14 محافظة، فضلا عن استكمال المشروعات الجارى تنفيذها فى قرى المرحلة الأولى (143 قرية)، بتكلفة 8 مليارات جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 65% لسكان القرى الأكثر احتياجا.

وأكدت الوزارة، فى بيان خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2020/2021، أنه فى إطار الجهود المبذولة للإسراع من معدلات التنفيذ فى برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالى 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتى قنا وسوهاج، وليصل إجمالى الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالى 7.9 مليار جنيه فى 4 سنوات بداية من العام المالى 2017.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تحرص على تعزيز قدرة المحافظات فى التعاطى مع قضايا التنمية المحلية والتحول التدريجى تجاه اللامركزية، تم توجيه استثمارات بحوالى 19.4 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات بنسبة نمو تبلغ 43% مقارنة بخطة 2019، فضلا عن تضمن الخطة مبادرة "التوسع فى رصف الطرق المحلية" لرصف 4000 كم بالتركيز على المحافظات ذات الأولوية (القليوبية، الجيزة، الدقهلية، المنوفية، بنى سويف).

تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.

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مستشفيات عزل بوابة الفجر الفجر الصعيد التخطيط الاستمارات

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