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برلماني يطالب الحكومة بتركيب ممرات تعقيم بمحطات مترو الأنفاق
الأحد 26/أبريل/2020 - 11:01 ص
دينا إبراهيم
تقدم عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بطلب إقتراح برغبة إلى مجلس الوزراء ووزارة النقل بتركيب ممرات تعقيم بمحطات مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن مترو الأنفاق وسيلة المواصلات الأهم في مصر ولا غنى عنها إطلاقا حتى في وقت الأزمات ويتردد عليها بما يزيد عن مليون راكب يوميا.
وأوضح غلاب في طلبه اليوم الأحد، أن وزير النقل أكد صعوبة وقف حركة المترو، وهو الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بسبب زيادة أعداد المترددين، مؤكدًا أنه على الرغم من حظر التجوال، إلا المترو يعاني زحاما شديدا مما ينذر باحتمالية أن يكون سببا في نشر الفيروس.
وطالب النائب، وزارة النقل بتركيب ممرات تعقيم في أبواب دخول المترو، خصوصا وأن هيئة مترو الأنفاق حددت أبوابا للدخول والخروج، مشيرًا إلى أن هناك جهود كبيرة من وزارة الإنتاج الحربي في إنتاج هذه الممرات، وساهمت بها في عدد من المؤسسات والمشروعات، فضلا عن أن تكلفتها ليست عالية طالما أنه يتم تصنيعها محليا.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ممرات التعقيم سيكون لها تأثير إيجابي في الحد من انتشار فيروس كورونا، خصوصا وأن تجربتها في مناطق عديدة أثبتت فعاليتها.
أحدث تطورات كورونا
وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.
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