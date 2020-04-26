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قرار تشيلسي بشأن تخفيض رواتب اللاعبين

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي أنه لن يقوم بتخفيض رواتب لاعبيه، بينما سيطالبهم في المقابل بالاستمرار في دعم الأعمال الخيرية، لتخفيف آثار الأزمة الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

أوضح النادي في بيانه: "في الوقت الحالي لن يساهم الفريق الأول للرجال اقتصادياً مع النادي، وفي المقابل أصدر مجلس الإدارة قرارا للفريق بتركيز جهودهم في مواصلة دعم الأسباب الخيرية الأخرى".

كما أعلن النادي اللندني أنه لن يقوم بفصل أيا من موظفيه من أصحاب العقود المستديمة، بينما سيمنح العاملين بشكل جزئي أيام المباريات رواتبهم، رغم توقف المسابقات.

وأضاف البيان: "يؤكد النادي أننا لن نستغل خطة الحكومة الحالية للاحتفاظ بالوظائف والممتدة حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل، لا نخطط لأي إقالات أو إنهاء عقود، وسيحصل العاملون بدوام كامل على رواتبهم الحالية بشكل كامل".

وتابع: "بينما سيتم تعويض العاملين بدوام جزئي أيام المباريات حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل، وكأن المباريات تقام بشكل طبيعي".

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