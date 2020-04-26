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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:56 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها قطاعات قيادية ، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.08% رابحاً 50.900 نقطة ليصل إلى مستوى 4734.90 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.29% رابحاً 65.740 نقطة ليصل إلى مستوى 5090.85 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.45% رابحاً 18.250 نقطة ليصل إلى مستوى 4036.57 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.55%، رابحاً 21.990 نقطة ليصل إلى مستوى 3994.86 نقطة ، وجرى التداول بمستهل التعاملات على 48.5 مليون سهم بقيمة 13.8 مليون دينار كويتى عبر 2624 صفقة.

 
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.91%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%.
 


وجاء سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية بنسبة 9.35%، ثم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 9.09%، فيما تصدر سهم "شركة معادن للصناعات التحويلية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم شركة رمال بنسبة 4.86%، ثم شركة بورتلاند كويت بنسبة 4.71%.

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