رئيس جهاز العبور: إزالة فورية لبناء روڤ مخالف بالحى التاسع









صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لبناء روڤ تحت الإنشاء بالحى التاسع بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بجهاز المدينة.









وفى ذات السياق أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حملة لإزالة العشوائيات بنطاق الحى الأول وحى الشباب، وذلك بمشاركة أمن الجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.









كما وجه المهندس أحمد عمران، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة في التعامل بحسم مع مخالفات البناء والتعديات، وإزالتها على الفور لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.



