مباريات الدوري الألماني بدون جمهور

حذرت نقابة الشرطة الألمانية من احتمالات تجمع الجماهير في مناطق متفرقة في حالة تطبيق فكرة إقامة المباريات دون جماهير من أجل استكمال منافسات الموسم الحالي من الدوري الألماني لكرة القدم.





ولا يزال تعليق منافسات كرة القدم في ألمانيا قائما في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) .





وتأمل الأندية، وكذلك المسؤولين في استكمال منافسات الموسم، حتى من خلال إقامة المباريات دون جماهير وهو ما يطلق عليه في ألمانيا "مباريات الأشبح"، وذلك أملاً في تقليص الخسائر المالية الخاصة بعائدات البث التلفزيوني.