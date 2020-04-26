Advertisements

مباريات الدوري الألماني بدون جمهور

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
حذرت نقابة الشرطة الألمانية من احتمالات تجمع الجماهير في مناطق متفرقة في حالة تطبيق فكرة إقامة المباريات دون جماهير من أجل استكمال منافسات الموسم الحالي من الدوري الألماني لكرة القدم.

ولا يزال تعليق منافسات كرة القدم في ألمانيا قائما في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) .

وتأمل الأندية، وكذلك المسؤولين في استكمال منافسات الموسم، حتى من خلال إقامة المباريات دون جماهير وهو ما يطلق عليه في ألمانيا "مباريات الأشبح"، وذلك أملاً في تقليص الخسائر المالية الخاصة بعائدات البث التلفزيوني.

أخبار تهمك

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 16 ساعة

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 22 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ ساعتين و 23 دقيقة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ يوم

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 13 ساعة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ يوم

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ حوالي 8 ساعات

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ يوم

الأهلي يوجه طلباً جديداً لحسام عاشور

منذ 40 دقيقة

عاجل - أول رد من أحمد بدير على شائعة وفاته من خلال "الفجر الفني"

منذ حوالي 6 ساعات

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ أقل من ساعتين

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

سعر انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:26 ص

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

10:38 م

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

08:59 ص

الأهلي يوجه طلباً جديداً لحسام عاشور

10:42 ص

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

09:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة