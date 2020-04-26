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"صناعة البرلمان": مصر تخطت الركود الاقتصادى العالمى رغم كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:04 ص
المهندس محمد فرج عامر
المهندس محمد فرج عامر
دينا إبراهيم
أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى تخطى حالة الركود الاقتصادى العالمية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد وحققت مؤشرات إيجابية في زيادة الصادرات مقابل تراجع الواردات بشكل كبير نتيجة قرارات الحكومة الاقتصادية لدفع عجلة الإنتاج في كل القطاعات.

وقال "عامر" فى بيان له اصدره اليوم الأحد، إن أكبر دليل على ذلك المؤشرات التى أكدتها التجارة الخارجية لمصر، خلال الربع الأول من عام 2020 حيث بلغ حجم زيادة الصادرات المصرية غير البترولية 2% فيما تراجعت الواردات بنسبة 24% ما أدى إلى إنخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 4 مليارات و566 مليون دولار أي بنسبة تراجع بلغت 39% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتابع " كما أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة حيث سجلت 6 مليارات و728 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019 وبقيمة بلغت 148 مليون دولار بينما شهدت الواردات تراجعا كبيرا حيث سجلت 13 مليارا و814 مليون دولار مقابل 18 مليارا و233 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بقيمة انخفاض قدرها 4 مليارات و419 مليون دولار.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه المؤشرات تدل على أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح، في حين أنه لا يزال أمامها فرص كبيرة لزيادة الصادرات، خلال الفترة المقبلة من العام الحالي موضحا ان استمرار زيادة الصادرات مقابل تراجع الواردات يرجع إلى جهود الدولة وقراراتها الاقتصادية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا واستمرار عجلة الإنتاج وتشجيع الصناعات المحلية.

وأشار الى أن زيادة الصادرات في ظل أزمة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي خطوة لتنفيذ استراتيجة مصر التي تهدف للإعتماد على المنتج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة وبخاصة بعد غلق المصانع في عدد من الدول جراء انتشار فيروس كورونا مؤكدا أن قرارات الحكومة الاقتصادية ساهمت بقوة في استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على أسواق الدولة التصديرية، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية لتغطية احتياجات السوق المحلية.

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