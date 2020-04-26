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ألمانيا تغير نوع تكنولوجيا الهواتف الذكية لتتبع إصابات فيروس كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
غيرت السلطات في ألمانيا مسارها، اليوم الأحد، بشأن نوع تكنولوجيا الهواتف الذكية التي أرادت استخدامها لتتبع إصابات فيروس كورونا الجديد، ودعمت نهجًا تدعمه Apple و Google جنبًا إلى جنب مع عدد متزايد من البلدان الأوروبية الأخرى.

وقال رئيس المستشارية، هيلج براون، ووزير الصحة ينس سبان، لصحيفة "فيلت أم زونتاج"، إن برلين ستتبنى نهجًا "لامركزيًا" لتتبع الاتصال الرقمي، وبذلك تتخلى عن بديل محلي، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

تسارع الدول إلى تطوير تطبيقات لتقييم خطر الاصابة بفيروس كورونا COVID-19 على نطاق واسع، حيث يثبت أنه من الصعب كسر سلسلة العدوى لأن المرض الشبيه بالإنفلونزا يمكن أن ينتشر من قبل أولئك الذين لا تظهر عليهم أي أعراض.

في أوروبا، اختارت معظم البلدان "مصافحة" البلوتوث قصيرة المدى بين الأجهزة كأفضل نهج، ولكنها اختلفت حول ما إذا كان يجب تسجيل جهات الاتصال هذه على خادم مركزي أو على أجهزة فردية.

دعمت ألمانيا مؤخرًا يوم الجمعة مبادرة تسمى "اقتراب أوروبا من الحفاظ على الخصوصية (PEPP-PT)"، والتي انتقد مئات العلماء نهجها المركزي في رسالة مفتوحة يوم الاثنين الماضي على أنها تفتح الطريق أمام مراقبة الدولة.

وقال "براون" لتلفزيون ايه.آر.دي، في مقابلة: "سندعم بنية لا مركزية ستخزن جهات الاتصال على الأجهزة فقط. هذا جيد للثقة".

على الرغم من أن تتبع جهات الاتصال للهواتف الذكية القائمة على البلوتوث هو تقنية غير مجربة والنتائج المبكرة في دول مثل سنغافورة متواضعة، إلا أن تطورها يعيد بالفعل تعريف العلاقة بين الدولة والفرد.

ستعمل من خلال تقييم مدى تقارب ومدة الاتصال بين الأشخاص، وإذا كان اختبار الشخص إيجابيًا لفيروس كورونا COVID-19، أخبر جهات الاتصال الأخيرة بالاتصال بالطبيب، أو إجراء الاختبار أو العزلة الذاتية.

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