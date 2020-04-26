"المجتمعات العمرانية" ورئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقدان مشروع الإسكان الاجتماعى





قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمنطقة الـ800 فدان بمدينة ٦ اكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي بمشروع الاسكان الاجتماعى بالمنطقة.









وتفقد المهندس كمال بهجات، ومرافقوه، الوحدات السكنية وَأعمال المرافق وتنسيق الموقع بالإسكان الاجتماعى، حيث أشاد بالجهد المبذول من قبل جهاز المدينة والشركات في المشروعات الجارية رغم الظروف الراهنة.

وطالب المهندس كمال بهجات، بتكثيف معدلات العمل وتوفير المعدات والعمالة اللازمة لسرعة تسليم باقي الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين في أسرع وقت، وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ.









من جانبه، أشار المهندس عادل النجار، إلى أن منطقة الـ800 فدان تعد واحدة من كبري المناطق التي تضم عدداً كبيرا من وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بالجمهورية ، حيث تصل الوحدات بها إلى ٤٢ ألف وحدة سكنية، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٣٧٩٦٨ وحدة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ باقي الوحدات بالمشروع. وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أن المنطقة مقسمة إلي ٤ قطاعات يضم كل قطاع كافة الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والدينية اللازمة لسكان كل قطاع.







