Advertisements

مؤشر سوق دبي المالي يصعد بنسبة 1.8% بمستهل جلسة الأحد

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:07 ص
مؤشر سوق دبي امالي
مؤشر سوق دبي امالي
نيفين سمير


إستهل سوق دبى المالى،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.88% رابحاً 35.63 نقطة ليصل إلى مستوى 1926.56 نقطة، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها التأمين ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 222.8 مليون سهم محققة ما قيمته 160.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3120 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 27 سهماً، فيما انخفضت 3 أسهم، واستقر سهم واحد.

 
وارتفعت 6 قطاعات بسوق دبى المالي ، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 5.65%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 3.98%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.94%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.59%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.17%، فيما تراجع قطع الاتصالات بنسبة 2.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.21%.

 
وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي،  سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 12.27%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 8%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.39%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 2.34%، فيما تصدر سهم شركة إعمار مولز قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 16.4 مليون ورقة بقيمة 20.2 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 3.36%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

98

أخبار تهمك

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ يوم

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 13 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ أقل من ساعتين

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ يوم

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ حوالي 8 ساعات

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 22 ساعة

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يوجه طلباً جديداً لحسام عاشور

منذ 38 دقيقة

سعر انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ 36 دقيقة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ يوم

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول رد من أحمد بدير على شائعة وفاته من خلال "الفجر الفني"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مؤشر دبي يخسر 8.5 نقطة بمستهل جلسة الثلاثاء

مؤشر بورصة دبي يربح 2.8 نقطة بمستهل جلسة الأحد

بورصة دبي تربح 10.4 نقطة بمستهل أولي جلسات الأسبوع

مؤشر سوق دبي المالي ينهي تعاملات اليوم علي إرتفاع بنسبة 0.14%

مؤشر سوق دبي المالي يربح 1.60 نقطة بمستهل التعاملات

مؤشر سوق دبي يصعد بنسبة 0.34% خلال التعاملات الصباحية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:26 ص

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

10:38 م

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

08:59 ص

الأهلي يوجه طلباً جديداً لحسام عاشور

10:42 ص

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

09:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة