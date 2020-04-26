مؤشر سوق دبي المالي يصعد بنسبة 1.8% بمستهل جلسة الأحد









إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.88% رابحاً 35.63 نقطة ليصل إلى مستوى 1926.56 نقطة، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها التأمين ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 222.8 مليون سهم محققة ما قيمته 160.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3120 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 27 سهماً، فيما انخفضت 3 أسهم، واستقر سهم واحد.





وارتفعت 6 قطاعات بسوق دبى المالي ، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 5.65%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 3.98%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.94%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.59%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.17%، فيما تراجع قطع الاتصالات بنسبة 2.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.21%.





وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي، سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 12.27%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 8%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.39%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 2.34%، فيما تصدر سهم شركة إعمار مولز قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 16.4 مليون ورقة بقيمة 20.2 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 3.36%.