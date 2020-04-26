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الإمارات تدعم كافة الجهود والمبادرات الإنسانية للقضاء على فيروس كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:00 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أن بلاده تدعم كافة الجهود والمبادرات الإنسانية لتخفيف وطأة الأزمات والمتضررين من الأوبئة ومنها فيروس كورونا المستجد.

 

وكتب الشيخ محمد بن زايد آ نهيان، تغريدة على حسابه بموقع تويتر قال فيها: "بحثت هاتفيًا مع ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية العالمي.. التعاون في تقديم المساعدات للمتضررين من الأوبئة خاصة الشعوب التي تعاني من المجاعة في ظل التحدي الذي يعيشه العالم إثر انتشار فيروس كورونا".

 

 ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

 

 

 

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