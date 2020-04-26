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تنفيذ 165 حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالفيوم

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:02 م
الحملة
الحملة
ريهام على
قال الدكتور أحمد الأنصار، محافظ الفيوم: إن المحافظة نفذت 165 حملة مكبرة للنظافة بمختلف المراكز والقرى خلال شهر أبريل الجاري، تم خلالها رفع 49637 طن قمامة وأتربة ومخلفات هدم، وإزالة 2641 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 8499 كشاف إنارة، وإنشاء وتطوير وصيانة 12 ميدانًا بمختلف المراكز.

وأكد المحافظ، في تصريحات اليوم الأحد، استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات بمختلف مراكز وقرى المحافظة جنبًا إلى جنب مع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة. 

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم نفذت 72 حملة مكبرة للنظافة أسفرت عن رفع 8760 طن قمامة ومخلفات بناء، كما تم إزالة 448 حالة إشغالات متنوعة لعوائق حديدية وإعلانات مخالفة، وتركيب 232 كشاف إنارة وصيانة 2849 كشافًا بمدينة الفيوم وقرى المركز، بالإضافة إلى غرس 400 شجرة بالطرق، وإنشاء وتطوير وصيانة 5 ميادين. 

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بتنفيذ 7 حملات للنظافة تمكنت خلالها من رفع 16732 طن قمامة وأتربة ومخلفات مبانى، وإزالة 456 حالة إشغالات متنوعة بمدينة سنورس والوحدات المحلية التابعة للمركز، كما تم تركيب 184 كشاف إنارة وصيانة 644 كشاف، فضلًا عن تجميل وتطوير أحد الميادين، وغرس 150 شجرة زينة بالطرق. 

وكشف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، عن تنفيذ 12 حملة مكبرة للنظافة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أسفرت عن رفع 5920 طن قمامة ومخلفات بناء، ورفع 100 حالة إشغالات متنوعة.

ولفت إلى صيانة 310 كشاف إنارة، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بتنفيذ 26 حملة مكبرة للنظافة خلال الفترة من 25 مارس حتى 21 أبريل، تمكنت خلالها من رفع 4240 طن قمامة وأتربة ومخلفات مبانٍ، وإزالة 455 حالة إشغالات متنوعة لعوائق حديدية وتندات وإعلانات مخالفة، كما تم تركيب وصيانة 740 كشاف إنارة، فضلًا عن غرس 50 شجرة زينة بنواحى المركز. 

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى قامت بتنفيذ 24 حملة مكبرة للنظافة أسفرت عن رفع 12318 طن قمامة وأتربة ومخلفات مبانى، وإزالة 570 حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن صيانة 1815 كشاف إنارة، وإنشاء وصيانة وتطوير ثلاثة ميادين، وغرس 149 شجرة زينة بنواحي المركز.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بتنفيذ 24 حملة مكبرة للنظافة، تمكنت من رفع 1667 طن قمامة ومخلفات مبانى، وإزالة 612 حالة إشغالات متنوعة بنواحى المركز، كما تم تركيب 325 كشاف إنارة وصيانة 1380 كشاف، بالاضافة إلى إنشاء وتجميل وتطوير ثلاثة ميادين، وغرس 40 شجرة زينة على الطرق.
تنفيذ 165 حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالفيوم
تنفيذ 165 حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالفيوم
تنفيذ 165 حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالفيوم
تنفيذ 165 حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالفيوم
تنفيذ 165 حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالفيوم
تنفيذ 165 حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالفيوم
تنفيذ 165 حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالفيوم
تنفيذ 165 حملة لرفع الإشغالات والنظافة بالفيوم

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مخالفات بناء رفع إشغالات حملة نظافة حملة إزالة مخالفات

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