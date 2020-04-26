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أجمل الأدعية المستحبة في شهر رمضان المبارك التي جاءت بالقرآن الكريم ودعا بها الأنبياء
الأحد 26/أبريل/2020 - 12:03 م
في شهر رمضان المبارك، يتقرب المسلمين إلى الله عز وجل، ويكثروا من الدعاء في الشهر الذي كرمة الله تعالى عن جميع شهور السنة وأنزل فيه القرآن الكريم، فيبحث كل فرد على الأدعية المستحبة الدعاء بها ليرفع العبد بها يده إلى خالقه، لينوله كل ما نريد من خيرات في الدنيا والأخرة.
ويجب أن يكون الدعاء ليس مقتصر على الدنيا فقط، بل يجب أن يكون للدنيا وللأخرة، وطلب المغفرة والرحمة وأن يحرم جسدنا على النار، وحرصًا من بوابة الفجر على تقديم كل ما يهم القارئ نقدم لكم في السطور التالية أجمل الأدعية المستحبة الدعاء بها خلال شهر رمضان المبارك.
آيات الدعاء في القرآن الكريم
- ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولاتحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ،ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، وأعف عنا، وأغفر لنا،وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين..سورة البقرة.
- ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.. سورة آل عمران.
- ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا،ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار..سورة آل عمران.
- رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين..سورة المؤمنون.
- رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون..سورة المؤمنون.
- رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين..سورة النمل.
أدعية أنبياء الله
- دعاء سيدنا موسى عليه السلام..
" رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ".
- دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
"اللهم إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين".
أدعية يستحب أن يدعى بها المسلمين
- "اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا هادي لمن أضللت، ولا باسط لما قبضت، ولا مؤخّر لما قدّمت، ولا مقدّم لما أخّرت".
- "اللهمّ إنّي أسألك يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرّين، يا رحمن الدّنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك يا أرحم الرّاحمين".
- "الحمد لله الّذي لا يُرجى إلّا فضله، ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض، ولا في السماء، وهو السّميع البصير، اللهمّ إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركةً تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتُغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين".
ويجب أن يكون الدعاء ليس مقتصر على الدنيا فقط، بل يجب أن يكون للدنيا وللأخرة، وطلب المغفرة والرحمة وأن يحرم جسدنا على النار، وحرصًا من بوابة الفجر على تقديم كل ما يهم القارئ نقدم لكم في السطور التالية أجمل الأدعية المستحبة الدعاء بها خلال شهر رمضان المبارك.
آيات الدعاء في القرآن الكريم
- ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولاتحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ،ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، وأعف عنا، وأغفر لنا،وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين..سورة البقرة.
- ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.. سورة آل عمران.
- ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا،ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار..سورة آل عمران.
- رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين..سورة المؤمنون.
- رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون..سورة المؤمنون.
- رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين..سورة النمل.
أدعية أنبياء الله
- دعاء سيدنا موسى عليه السلام..
" رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ".
- دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
"اللهم إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين".
أدعية يستحب أن يدعى بها المسلمين
- "اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا هادي لمن أضللت، ولا باسط لما قبضت، ولا مؤخّر لما قدّمت، ولا مقدّم لما أخّرت".
- "اللهمّ إنّي أسألك يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرّين، يا رحمن الدّنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك يا أرحم الرّاحمين".
- "الحمد لله الّذي لا يُرجى إلّا فضله، ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض، ولا في السماء، وهو السّميع البصير، اللهمّ إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركةً تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتُغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين".
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