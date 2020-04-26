"سيتي ايدج" توقع بروتوكول تعاون مع "تذكرتي"





أعلنت شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة المصريين للخدمات التسويقية " تذكرتي" إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية والتي يترأسها تامر مرسي، وقد وقع عن شركة سيتي ايدج د. محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي للشركة وعن تذكرتي منتصر النبراوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وشهد التوقيع أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة سيتي أيدج وقيادات الشركتين.









وبموجب هذا البروتوكول تُسند سيتي ايدج، المُخولة من قبل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمسئولية الكاملة عن مدينة العلمين الجديدة، أعمال تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل وتطوير الشواطئ الموجودة بالمدينة لشركة تذكرتي، وكذلك أعمال إقامة وتجهيز منطقة المطاعم والكافيهات، وكافة أعمال التأمين والحراسة والمقاولات اللازمة لهذه الخدمات الموجودة بالمشروع.









كما ستكون شركة تذكرتي مسئولة عن كافة الأنشطة الترفيهية داخل مدينة العلمين الجديدة، والتي تشمل أقامه الحفلات، وكذلك مسئوليتها عن إعداد وتصميم وتنفيذ الإدارة الذكية للمدينة من بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة ..... ألخ. وبموجب هذا البروتوكول أيضًا يكون لتذكرتي حقوق الرعاية الإعلانية بمدينة العلمين الجديدة.









من جانبه قال محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج " جاء هذا البروتوكول للعمل المشترك بعد الدراسات الوافية التي قمنا بها في سيتي ايدج للشركات العاملة بقطاع الخدمات التسويقية والترفيهية والتي أدت إلى اختيار شركة تذكرتي لما تتمتع به من إمكانيات فنية ومالية وبشرية تمكنها من القيام بهذه الأعمال والخدمات على أكمل وجه".









وأضاف المكاوي" أن مسئوليتنا في سيتي ايدج عن مشروع قومي كبير وهام بحجم مدينة العملين الجديدة يُوجب علينا ضرورة تحري الدقة في اختيار شريك العمل الذي يمتلك القدرة على تنفيذ رؤية الدولة الطامحة في خلق مجتمعات جديدة على أحدث طرز المدن العالمية، ومن هنا وقع اختيارنا على شركة تذكرتي التي رأينا في سوابق أعمالها ما يؤكد لنا أنها شريك العمل المناسب لهذا المشروع القومي الرائد، بما تستخدمه من أساليب عالمية تقوم على أحدث الدراسات التسويقية".









من جانبه أبدى منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي تطلعه للتعاون مع شركة سيتي ايدج بعد توقيع بروتوكول التفاهم بين الجانبين، مؤكداً أن شركة تذكرتي تسعي دائماً للتعاون مع الكيانات التي تضمن تقديمها للمحتوي الترفيهي بأفضل شكل وأعلى مستوى، بما يلبي رغبات الجمهور المصري العظيم.









وأكد رئيس شركة تذكرتي أن الدولة المصرية حريصة على تطوير المدن وتدعيم السياحة الداخلية والخارجية ومن ضمنها مدينة العلمين التي تشرف شركة سيتي ايدج على إداراتها، ومن هذا المنطلق حرصت شركة تذكرتي على تقديم خدماتها في هذا الصدد تماشياً من المنظور لمدينة العلمين الجديدة بأن تصبح مدينة سياحية على مدار العام وليس في فصل الصيف فقط، وتكون مقصد للسياح من جميع أنحاء العالم، وأن تتوفر فيها سبل الحياة والترفيه طوال العام.









وتعهد النبراوي بأن تقدم شركة تذكرتي كل الإمكانيات اللازمة لمساعدة الدولة المصرية في توجهها التنموي، والذي سيوفر فرص عمل كثيرة للشباب ويزيد من الوجهات التي يقصدها السياح من جميع أنحاء العالم في مصر، من خلال تنظيم حفلات وفعاليات ترفيهية للجماهير المصرية والعربية والأجنبية.









وتعد مدينة العملين الجديدة درة التاج لأكثر من 24 مدينة جديدة بدأت الدولة في العمل بها بمختلف محافظات الجمهورية منها العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة لجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط وغيرها ، وكلها يتم بناءها لتوفر شكل جديد ومختلف من الحياة لساكنيها، حيث تعتمد على الطاقة النظيفة ومواد البناء الصديقة للبيئة ومزودة بكافة وسائل الأمن الحديثة القائمة على استخدام التكنولوجيا.