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قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:16 م
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلنت شركة قطونيل، وقف إعلانها "ابن الجيران"، لأجل غير مسمى، على جميع القنوات الفضائية المصرية وقالت الشركة في بيان لها " تماشيا مع ما أثير من ضجة حول إعلان قطونيل الأخير "إبن الجيران"، ونظرا لأننا دائما ما تأخذ في الاعتبار أذواق المشاهدين على ما تقدمه من مادة إعلانية للترويج لمنتجاتنا ولوقف الجدل وإرضاء السادة المشاهدين في مصر قد قررنا وقف عرض الإعلان لأجل غير مسمى على جميع القنوات الفضائية المصرية.

وتابعت الشركة "ونحن إذ نؤكد حرصنا على الذوق العام والقيم المصرية النبيلة نؤكد على إستمرارنا في تقديم كل ما، يتناسب مع مجتمعنا المصري الأصيل.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.
قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"
قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

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مستشفيات عزل شركة قطونيل بوابة الفجر الفجر اعلان ابن الجيران

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