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رغم كورونا.. العالم يخفف الإجراءات الاحترازية لعدوى كوفيد 19

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:16 م
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
رغم أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، حاولت بعض الدول، تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء اللعين، لعودة العمل والإنتاج، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، كالسعودية ومصر.

رفع الحظر جزئيا في السعودية 
رغم أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، قرر خادم الحرمين الشريفين، رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقا، وعودة بعض النشاطات الاقتصادية، إضافة إلى شركات المقاولات والمصانع.

ورغم تخفيف الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تقرر تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص.

وتتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية، مع إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة.

تعديلات على الإجراءات في مصر 
بينما قررت الحكومة المصرية، إجراء تعديلات على الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء اللعين، حيث أكد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى أن حظر التجوال خلال شهر رمضان سيبدأ من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا.

وتخفيفا في الإجراءات، قرر رئيس الوزراء، إعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقاري وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم.

تخفيف الإجراءات في الجزائر
كما تقرر تخفيف إجراءات العزل العام، في الجزائر، حيث تقصير مدة حظر التجول الليلي ورفع حالة العزل التام عن ولاية البليدة جنوبي العاصمة، بحسب مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد.

تقليص الإجراءات في الاردن
واستطاعت الأردن، تخفيف إجراءات الحظر بسبب كورونا على مدن الجنوب، إثر انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس.

رفع تدريجي في سويسرا
أما رئيسة سويسرا سيمونيتا سوماروجا، أعلنت الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تبدأ للمرحلة غدا الاثنين، والمرحلة الثانية ستكون في 11 مايو المقبل، ويتبعها مرحلة ثالثة.

واعتمدت رئيسة سويسرا، المعايير التي تدرسها لتخفيف القيود، تتضمن عدد الإصابات الجديدة ومعدل دخول المستشفيات ومعدل الوفيات.

تعهد بتخفيف الإجراءات في البرتغال
بينما تعهد رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، بتخفيف إجراءات الاحترازية المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، خلال الشهر المقبل.

تخفيف القيود في الدنمارك 
وكذلك، خففت الدنمارك، إجراءات وقيود العزل الطبي، حيث بدأت عيادات الأسنان والعلاج الطبيعي، في فتح أبوابه أمام المرضى، كما استقبلت محال تصفيف الشعر بعض من زبائنها.

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