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ضبط 18 طن دقيق بلدي بحوزة سائقين في كفرالشيخ

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:19 م
المضبوطات
المضبوطات
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية كفر الشيخ، من ضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم بحوزة سائقين قبل طرحه بالسوق السوداء.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ قيام سائقين، مقيمين بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وآخرين/ بالإتجار غير المشروع فى الدقيق البلدى المُدعم وأنهما يترددان على دائرة مركز شرطة قلين لممارسة نشاطهما في تجميع الدقيق المُدعم من بعض أصحاب المخابز وبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارتين نقل قيادتهما وضبط بحوزتهما 360 شيكارة دقيق بلدي مُدعم بإجمالي 18 طنًا.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتجميع الدقيق البلدى المدعم من بعض أصحاب المخابز لبيعه بالسوق السوداء. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وفي سياق آخر، ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب محل الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام صاحب محل بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، "سبق اتهامه في قضية إتجار في النقد" بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء متخذًا من المحل المشار إليه مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع ومقابلة عملائه المترددين عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور بالمحل المشار إليه، وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهته اعترف بنشاطه في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 6 أشخاص لإتجارهم في النقد الأجنبي

وفي سياق آخر، تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط 6 أشخاص، لقيامهم بارتكاب 4 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، تحويلات غير مشروعة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 2 قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وضبط 2 قضية في مجال التحويلات المالية غير المشروعة، وبلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقديًا في تلك القضايا (159 ألف جنيه مصرى – 1206 دولار أمريكى – 12900 ريال سعودى – 3515 دينار ليبى – 50 ليرة سورى)، بإجمالى (232،936 – مائتان واثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون جنيه مصرى)، وكذا (7،000،000 - سبعة مليون جنيه مصري، تم ضبطها مستنديًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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