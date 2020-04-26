ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران إلى 5710

أكدت السلطات الصحية في إيران، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 5710.

كما أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 90481، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وتعد دولة إيران واحدة من المراكز الرئيسية لتفشي المرض في الشرق الأوسط، لكن تركيا تجاوزتها، حيث تم تأكيد أكثر من 95,500 حالة.

في الوقت نفسه، لا يزال عدد القتلى مرتفعًا نسبيًا، حيث تأتي الجمهورية الإسلامية في المرتبة السابعة بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا.

تجاوزت الدولة الشرق أوسطية في الآونة الأخيرة الصين في عدد المصابين، مؤكدة ما يقرب من 86,000 حالة، الأمر الذي يضع الجمهورية الإسلامية في المركز الثامن في العالم.

تصاعد الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى أعلى مستوياته.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.

ونشرت المجلة الأمريكية المتخصصة Nature المعروفة برصانتها، تقريرًا مثيرًا، ألقى ولا يزال المزيد من النار على زيت "نظرية المؤامرة".