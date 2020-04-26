ضبط تشكيل عصابي لسرقته سيارة محملة بماشية في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بأسيوط، لسرقته سيارة ربع نقل مُحملة ماشية بالإكراه، وتمت إعادة المسروقات.





وتبلغ لمركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من سائقين بأنهما حال استقلالهما سيارة ربع نقل، ملك أحدهم وقيادة الآخر، والُمحملة برأس ماشية بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز، فوجئا بقيام 3 أشخاص مجهولين بحوزة أحدهم سلاح ناري يستقلون سيارة ربع نقل باستيقافهما والاستيلاء على السيارة وحمولتها وهاتف محمول خاص بأحدهما وفروا هاربين.





وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبنوب.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين منهم وبحوزة أحدهما طبنجة والسيارة المُبلغ بسرقتها، وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقروا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأقروا ببيعهم رأس الماشية لأحد الأشخاص "تاجر ماشية" سيء النية وأمكن ضبطه وضبط رأس الماشية.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







