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سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدا

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:27 م
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
تنبأ مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، باحتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية غدا الاثنين.

وجاءت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمركز على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة من ٢٦ أبريل وحتى ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ كالتالي:

اليوم ٢٦ أبريل:
من المتوقع عدم سقوط أمطار

يوم ٢٧ أبريل:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.

يوم ٢٨ أبريل:
من المتوقع عدم سقوط أمطار.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد ثالث أيام رمضان، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.

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