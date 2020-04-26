مصرع طفل صعقًا أثناء لهوه بـ"طيارة ورق" في بني سويف

لقي طفل مصرعه إثر إصابتة بصعق كهربائي، في أثناء إنزاله "طيارة ورق" بالقرب من محل إقامته بمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.





وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد أحمد سعد، مأمور مركز الفشن، يفيد بوفاة طفل إثر إصابتة بصعق كهربائي في أثناء قيامه بإنزال "طيارة ورق" بالقرب من محل إقامته بدائرة المركز.





وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الطفل يدعى "محمد. س" 14 سنة، لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء في أثناء تسلقه أحد الأكشاك الكهربائية لإنزال "طائرة ورقية" كان يلهو بها على طريق الصعيد الزراعي.





وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، استدعاء الطبيب الشرعي للوقوف على ملابسات الواقعة.





العثور على جثة مجهولة





وفي سياق منفصل عثر أهالي مدينة الفشن جنوب بني سويف علي جثة لشخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر طافية فوق مياة ترعة الإبراهيمية بدائرة المركز وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقلها لمشرحة مستشفي الفشن المركزي.





وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد أحمد سعد، مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بورود بلاغًا بعثور الأهالي على جثة طافية فوق مياة ترعة الإبراهيمية بدائرة المركز.





وعلى الفور أنتقل الرائد أحمد حسين، رئيس وحدة مباحث الفشن والنقيب عمرو حسونة، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، وبمعاينة الجثة تبين أنها لشخص مرتديًا ملابسه، في العقد الرابع من العمر، مجهول الهوية.





وجرى إنتشال الجثة من مياه ترعة الإبراهيمية ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف بإشراف العميد محمد عبدالوهاب، مدير البحث الجنائي بالمديرية، ورئاسة رئيس مباحث الفشن، لكشف ملابسات الواقعة.



