عمر جابر يرفض عرض الزمالك ويشترط 12 مليون جنيه

تلقى الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، عمر جابر، اتصالات مؤخرًا لإبرام تعاقدات جديدة، حيث رفض فكرة الرحيل من صفوف الفريق والعودة من جديد للفارس الأبيض.

وكشفت تقارير أن المقابل المادي هو السبب الرئيسي في قرار جابر، بعد تمسكه بالحصول على 12 مليون جنيه في الموسم الواحد، إذ توقف عرض الزمالك عند 8 ملايين جنيه فقط.

ويريد الزمالك إبرام التعاقد مع جابر؛ لتدعيم مركز الظهير الأيمن بعد هروب حمدي النقاز، ووجود حازم إمام فقط في هذا المركز.

ورفض جابر العرض المقدم من الأبيض، خاصة أنه يحصل على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد مع بيراميدز.

فيما حصل لاعب بيراميدز على تأكيدات بالمشاركة في وسط الملعب مع الكرواتي أنتي شاشيتش، بعد انضمام أحمد فتحى، الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلى.