البورصة تفتح سوق الصفقات الخاصة لعرض شراء أسهم "المصرية للنشا والجلوكوز"





أعلنت البورصة المصرية عن فتح سوق الصفقات للمتعاملين لعرض الشراء المقدم من شركة كايرو ثرى ايه للصناعات لشراء حتى عدد 50 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكو.





وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها اليوم الأحد ، أن تفاصيل الصفقة جاءت كالاتي :





1- سعر عرض الشراء : 8.61 جنيه مصرى للسهم.

2- فترة سريان العرض : عشرة أيام عمل تبدأ من جلسة تداول 26/4/2020 وحتى نهاية جلسة تداول 7/5/2020.

3- يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال الخمسة أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.





ونوهت البورصة علي ضرورة قيام جميع شركات السمسرة بتسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) و كذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.





كما أكدت على شركات السمسرة بضرورة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 7/5/2020 على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد وأيضاً الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات ، بالإضافة الي الالتزام بكافة الشروط التي وردت بالإعلان المشار إليه أعلاه.



