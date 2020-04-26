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المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز نسبة الـ 2% في منتصف التعاملات

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:33 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


قفزت مؤشرات البورصة المصرية،  بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات  المتعاملين المصريين ، وقفز المؤشر الرئيسي بنسبة 2.1% بدعم كبير من  ارتفاع سهم التجاري الدولي. 
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 2.14% ليصل إلى مستوى 10337 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.59% ليصل إلى مستوى 1594 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.26% ليصل إلى مستوى 12052 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.75% ليصل إلى مستوى 3960 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.42% ليصل إلى مستوى 1185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.19% ليصل إلى مستوى 1119 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 706 نقطة

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