المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز نسبة الـ 2% في منتصف التعاملات









قفزت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين ، وقفز المؤشر الرئيسي بنسبة 2.1% بدعم كبير من ارتفاع سهم التجاري الدولي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.14% ليصل إلى مستوى 10337 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.59% ليصل إلى مستوى 1594 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.26% ليصل إلى مستوى 12052 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.75% ليصل إلى مستوى 3960 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.42% ليصل إلى مستوى 1185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.19% ليصل إلى مستوى 1119 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 706 نقطة