إعادة فتح الكنائس الكبيرة في كوريا الجنوبية بمقاعد ومساحات محددة

أعادت السلطات في كوريا الجنوبية فتح الكنائس الكبيرة، اليوم الأحد، مما تطلب من المصلين الحفاظ على بعدهم وارتداء الكمامات، بعد أن خففت الحكومة القيود المفروضة على التجمعات الدينية التي تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا.





طلبت كنيسة Onnuri، وهي واحدة من أكبر الكنائس في العاصمة سول، من الأعضاء الاشتراك عبر الإنترنت قبل الخدمة والجلوس على مقاعد محددة للحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقال مسؤول بالكنيسة، إن عدد الحضور محدود في القاعة التي تسع 3000 شخص.





في يوم الأحد الماضي، مددت كوريا الجنوبية سياستها للتباعد الاجتماعي حتى 5 مايو، لكنها قدمت بعض الراحة للمرافق الدينية والرياضية التي كانت تخضع في السابق لقيود صارمة.





كانت كنيسة سرية، كنيسة Shincheonji ليسوع، في بؤرة تفشي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، مع ارتباط حوالي نصف الإصابات الإجمالية في البلاد بـ 10728 إصابة بأعضائها.





وقال المستشفى في مدينة دايجو بجنوب شرق البلاد، اليوم الأحد: "أول مريض مؤكد في الكنيسة، وهو المركز الحادي والثلاثين في كوريا الجنوبية، خرج من المستشفى يوم الجمعة بعد العلاج لأكثر من شهرين".





تمكنت كوريا الجنوبية من كبح أول تفشي رئيسي خارج الصين باختبارات ضخمة وتتبع الاتصال العدواني ولكن كانت هناك سلسلة من التفشي الصغيرة التي تنطوي على الكنائس والتجمعات الأخرى.





أبلغت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن 10 حالات جديدة، بمناسبة اليوم الثامن عندما حام عدد الإصابات الجديدة حول هذا المستوى.



