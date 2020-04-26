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تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، اليوم الأحد، بأن السلطات الصحية في لبنان أعلنت تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 707 وعدد حالات الشفاء إلى 145 حالة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية اللبنانية، اكتشاف 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، مشيرة إلي أن الحالات الثمانية ترفع عدد الإجمالي إلى 696.

 

وأشارت السلطات الصحية اللبنانية، إلى أن 6 حالات من بين تلك التي تم رصدها هي حالات جديدة لمقيمين، منها 5 مخالطين لحالات معروفة، لافتة إلى أن حالتين اثنين تعودان لوافدين قدمتا إلى لبنان بعد إغلاق المطار.

 

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

 

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.

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لبنان فيروس كورونا 3 اصابات

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