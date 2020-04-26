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أسامة جلال يُبلغ إنبي بقرار الرحيل للأهلي

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
محمد الصو
أبلغ أسامه جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، إدارة ناديه برغبته في الرحيل وبحث عروضه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط أسامه جلال بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، مع بداية الموسم الجديد، حيث أبدى رغبته في إرتداء القميص الأحمر بداية من الميركاتو الصيفي.

ويرغب النادي الأهلي، في الحصول على خدمات مدافع المنتخب الوطني الأولمبي، لتدعيم خط دفاعه مع بداية الموسم الجديد.

ويعد جلال من أبرز مدافعي الدوري المصري، وشارك مع منتخب مصر تحت 23 عامًا، في بطولة الأمم الإفريقية والتي أقيمت بالقاهرة وتوج بلقبها منتصف العام الماضي.

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