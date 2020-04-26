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موعد اذان المغرب ثالث ايام رمضان 2020 Ramadan ودعاء 3 ايام الشهر الكريم | وموعد الافطار في مصر وبعض الدول العربية

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:42 م
موعد اذان المغرب ثالث ايام رمضان
موعد اذان المغرب ثالث ايام رمضان

موعد اذان المغرب ثالث ايام رمضان 2020 Ramadan ودعاء 3 ايام الشهر الكريم | وموعد الافطار في مصر وبعض الدول العربية

نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، موعد اذان المغرب ثالث ايام رمضان الموافق 26 أبريل 2020، ودعاء 3 ايام الشهر الكريم وموعد الافطار في مصر وبعض الدول العربية (بالتوقيت).

ويرغب الكثيرون في معرفة موعد اذان المغرب في مصر وبعض الدول العربية، حيث انقضى اليوم الثالث من شهر رمضان المُعظم 2020، ومن المُحبب في وقت اذان المغرب "الدعاء" لأنه أكثر الأوقات استجابة للصائم تكون عند الافطار، في السطور التالية سنستعرض لكم موعد الافطار وموعد اذان المغرب في مصر.

موعد اذان المغرب ثالث ايام رمضان 2020
- اذان المغرب في مصر 6:28 مساًء.

- اذان المغرب في السعودية 6:43 مساًء.

- اذان المغرب في الأردن 7:17 مساًء.

- اذان المغرب في الجزائر 7:31 مساًء.

- اذان المغرب في المغرب 7:11 مساًء.

- اذان المغرب في الكويت 6:20 مساًء.

- اذان المغرب في الامارات 6:47 مساًء.

- اذان المغرب في اليمن 6:19 مساًء.

- اذان المغرب في فلسطين 7:17 مساًء.

- اذان المغرب في ليبيا 7:44 مساًء.

- اذان المغرب في تونس 7:02 مساًء.

- اذان المغرب في العراق 6:40 مساًء.

- اذان المغرب في السودان 6:06 مساًء.

- اذان المغرب في قطر 6:01 مساًء.

وفي سياق الحديث عن اذان المغرب ثالث يوم رمضان 2020، يُفضل الدعاء عند سماع الاذان مباشرةً والتوسل إلي الله طمعًا في أخذ أجر هذا الشهر الفضيل، والتعجيل بالفطور كما أمرنا النبي صل الله عليه وسلم، لأن  للصائم دعوة لا ترد.

وعن دعاء ثالث يوم رمضان ورد عن النبي من أدعية رمضان (اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَالْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ، وَنَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ).

موعد اذان المغرب ثالث ايام رمضان 2020 Ramadan ودعاء 3 ايام الشهر الكريم | وموعد الافطار في مصر وبعض الدول العربية

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