3 وزراء يشهدون تسيير قافلة مساعدات لـ17 محافظة

تطلق مؤسسة مصر الخير، الثلاثاء المقبل، أول سلسلة من القوافل الغذائية التي سيتم توزيعها عل الأسر المستحقة خلال شهر رمضان.





ويأتي ذلك بحضور الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.





وقال المهندس أحمد علي، رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير: إن أولى القوافل تحمل 500 طن وتشمل كراتين مواد الغذائية والبطاطس وخضروات ودواجن، موضحًا أنه القافلة تنطلق لنحو 17 محافظة، وذلك من استاد القاهرة الدولي.





وأضاف أنه من المقرر تسيير عدو قوافل غذائية أخري خلال الأيام المقبلة خلال شهر رمضان، لتغطية جميع المحافظات، والوصول الي أكبر عدد الأسر المستحقة، وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.



