Advertisements

البابا تواضروس يلتقي أعضاء مؤسسة إكليسيا

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:47 م
اللقاء
اللقاء
استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس بالمقر البابوى بالقاهرة عددًا من أعضاء مؤسسة "إكليسيا" القبطية الاجتماعية (أبناء مار مرقس)، بمشاركة مجموعة أخرى من أعضاء المؤسسة، عبر برنامج زوم.

ودار حوار خلال اللقاء حول الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وكيفية التعاون المشترك بين الكنيسة والمؤسسة لتقديم بعض الخدمات الاجتماعية اللازمة للمجتمع المصري كما تحدث قداسة البابا عن الدور الذي تقوم به الكنيسة في مجال الخدمة الاجتماعية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت أمس صلوات تجنيز الراهب القس رويس الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية بلبنان، وهي كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بضاحية سن الفيل ببيروت، الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء الماضي، بحضور ثلاثة من أحبار الكنيسة السريانية الشقيقة، بينما شارك نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى، في الصلاة عبر شبكة الإنترنت وذلك لتعذر وصوله إلى لبنان، نظرًا لصعوبة السفر بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد، الأمر ذاته دفع الكنيسة القبطية بلبنان إلى الاعتذار عن عدم تنظيم عزاء في الأب المتنيح.

كانت بلدية سن الفيل قد أعدت موكبًا رسميًا لنقل الجثمان من المستشفى إلى الكنيسة، وكذلك من الكنيسة عقب انتهاء الصلوات وحتى خارج حدود الضاحية.

وانهالت على الكنيسة خلال الأيام الماضية، برقيات العزاء من كافة أطياف المجتمع اللبناني وكذلك الاتصالات الهاتفية والرسائل الإليكترونية والتي امتلأت بكلمات الإشادة بالأب الجليل الراحل.

سبق صلوات التجنيز، القداس الإلهي الذي تولى خدمته أحد الآباء الكهنة السريان الأرثوذكس بحضور الجثمان، الذي حمله إلى الكنيسة في موكب خورس الشمامسة الأقباط والسريان وهم يرتلون الألحان، وذلك قبل بدء القداس مباشرة.

وتضمنت الصلوات كلمة مسجلة لنيافة الأنبا أنطونيوس، بينما قام بالصلاة من الكنيسة السريانية الشقيقة بلبنان، أصحاب النيافة مار ثاؤفيلس جورج صليبا مطران جبل لبنان ومار إقليميس دانيال كوريه مطران بيروت ومار خريسيستوموس ميخائيل شمعون النائب البطريركي للمؤسسات البطريركية بالعطشانة.

وعقب انتهاء الصلوات تم حمل الجثمان إلى المدفن الذي أعد له خصيصًا بدير القديس الأنبا أنطونيوس بمنطقة بربارة، حيث دفن هناك. وهو الدير الذي تعب الأب المتنيح كثيرًا في تأسيسه.

حضر الجنازة من ممثلي الكنائس بلبنان، نيافة المطران بولس عبد الساتر مطران بيروت للكنيسة المارونية، الأب طانيوس خليل الأمين العام لرابطة المعاهد اللاهوتية والأب أنطونيوس مقار ابراهيم راعي الأقباط الكاثوليك بلبنان، بينما كان في استقبال الجثمان بالدير للمشاركة في مراسم الدفن، نيافة المطران ميشيل عون مطران جبيل للكنيسة المارونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مؤسسة إكليسيا بوابة الفجر الفجر الراهب القس رويس الاورشليمي البابا تواضروس

أخبار تهمك

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 5 ساعات

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

عمر جابر يرفض عرض الزمالك ويشترط 12 مليون جنيه

منذ أقل من ساعتين

بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

سعر انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرفض التخلي عن محمود كهربا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السعودية تعلن قرارات جديدة بشأن الحظر في المملكة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول رد من أحمد بدير على شائعة وفاته من خلال "الفجر الفني"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يوجه طلباً جديداً لحسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

منذ حوالي 16 ساعة

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. مطران القدس يرأس صلاة الجنازة على الراهب رويس الأورشليمي ( أونلاين)

البطريرك بشارة الراعي يعزي البابا تواضروس في القس رويس الأورشليمي

البابا تواضروس يؤجل اجتماع المجمع المقدس لدورة مايو٢٠٢٠

تفاصيل برقية الرئيس اللبناني للبابا تواضروس

شيخ الدروز ورئيس المجلس الشيعي يقدمان التعزية في نياحة القس رويس الأورشليمي

البابا تواضروس يزور مقر أسقفية الخدمات لبحث تفعيل برامج الصحة والإغاثة لمواجهة الظروف الحالية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:25 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

12:16 م

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

11:18 ص

بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

12:16 م

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

09:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة