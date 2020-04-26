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مفاجأة بشأن عودة الدوري الإنجليزي

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
أفادت تقارير صحافية إنجليزية، أن السلطات في المملكة المتحدة تعتزم بدءاً من الأسبوع المقبل، عقد سلسلة اجتماعات دورية من أجل "تسريع الإيقاع"، بشأن عودة المنافسات الرياضية المتوقفة بسبب فيروس كورونا المستجد.

أشارت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إلى أن حكومة بوريس جونسون تعتزم عقد أول اجتماع ضمن سلسلة يشارك فيها مسؤولون طبيون في مختلف الرياضات البارزة هذا الأسبوع، في محاولة للعودة إلى المنافسات في أسرع وقت ممكن.

ونقلت الهيئة عن مصدر مطلع على هذه المداولات، قوله إن الهدف منها "تسريع الإيقاع" بشأن عودة النشاط الرياضي خلال أسابيع، في حال تحقيق تقدم في مواجهة كوفيد 19، مشيرة إلى أن جونسون الذي تعافى من إصابته بالفيروس، ويعتزم العودة إلى مكتبه غداً الإثنين، أطلع على خطط هذه الاجتماعات.

وأدى الفيروس إلى شلل شبه كامل في مختلف المنافسات الرياضية العالمية منذ منتصف مارس (آذار)، وتسبب الوباء بوفاة أكثر من 200 ألف شخص حول العالم، بينهم أكثر من 20 ألفاً في بريطانيا.

وأوضحت بي بي سي، أنه سيتم خلال الاجتماعات دراسة خصائص كل رياضة من قبل الخبراء في المجال الصحي، للتوصل الى البروتوكولات المطلوبة من أجل إعادة إطلاق منافسات كل منها في أقرب وقت ممكن، ما يعني أن بعض الرياضات قد تعود قبل غيرها.

وسيدرس المجتمعون سلسلة خطوات ممكنة مثل إجراء الاختبارات لكشف فيروس كورونا، التباعد الاجتماعي، التزام معايير النظافة، والقيود الصارمة على الحد الأقصى للأشخاص الذين يسمح بتواجدهم في المنشآت".

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