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صحة حائل: إغلاق أقسام الطوارئ بمجمعين طبيين لعدم الالتزام باشتراطات كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية، اليوم الأحد، بمنطقة حائل إغلاقها أقسام طوارئ في مجمعين طبيين كإجراء تحفّظيّ؛ بسبب عدم الالتزام بتعليمات مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

ووفقًا لصحيفة "سبق"، قالت صحة حائل في تغريدة عبر تويتر: أغلقت صحة حائل تَحَفُّظِيًّا أقسام الطوارئ في مجمعين طبيين لعدم تطبيق اشتراطات ومتطلبات مكافحة العدوى لفيروس كورونا الجديد.

وأظهرت صور نشرها حساب صحة حائل بوابات تابعة للمجمعين وقد وضعت عليها ملصقات تفيد بإغلاقها من قِبَلِ الجهات الصحة.

وقالت "صحة حائل" إن فرق التفتيش التابعة لها رصدت عدم التزام المجمعين بتطبيق الاشتراطات ومتطلبات مكافحة عدوى فيروس "كورونا" المستجد، وعليه تم إغلاق القسمين.

وشددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية كافة والاشتراطات الصحية في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، رفع حظر التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من اليوم وحتى الأربعاء 20 رمضان.

وذكرت فضائية سكاي نيوز عربية في خبر عاجل، بأن المملكة سوف تبقي على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.


وانطلق فيروس كورونا في البداية من الصين، وانتقل منها إلى غالبية دول العالم، ووصل عدد الإصابات إلى حوالي 2 مليون 920 ألف مصاب، وتوفي بسببه أكثر من 203 آلاف.


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