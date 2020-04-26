عقب قايتباي وأبو مينا.. تطهير صهريج بن النبيه في شلالات الإسكندرية

نفذت منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم الأحد، عمليات تطهير وتعقيم المواقع الأثرية في منطقة وسط المحافظة، حيث عقمت صهريج بن النبية الأثري بحديقة نوبار باشا بالشلالات والمسجلة بالقرار رقم 10357 لسنة 1951 والذي يوجد فيها مقر العاملين لمنطقه وسط الإسكندرية.





وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي: إنه سبق تعقيم منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي خلال هذا الشهر بتطهير وتعقيم عدد من المواقع الأثرية بالإسكندرية منها: طابية باب رشيد بحدائق الشلالات القبلية، البرج الشرقي داخل استاد الإسكندرية بحي وسط.





وأضاف أنه تم تطهير قلعة قايتباي بمنطقة بحري بحي الجمرك، ومنطقة كوم الناضورة الأثرية بمنطقة اللبان، والمعبد اليهودي بمحطة الرمل، ومبنى مركز التحكم بمنطقة أبو مينا الأثرية ببرج العرب.





ولفت إلى تطهير وتعقيم الحمام الشمالي، الحمام المزدوج، كنيسة المدفن، قبر القديس مينا، الكنيسة المعمودية، دور الضيافة، القرية السكنية، كنيسة البازيليكا الكبري وغيره من المواقع الأثرية بمنطقة أبو مينا الآثرية، والبالغ مساحتها ألف فدان وذلك في إطار اتخاذ وزارة السياحة والآثار كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا فيرس المستجد.



