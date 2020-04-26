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الغد: الدولة تعاملت مع فيروس كورونا بمنتهي الجدية

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:58 م
المهندس موسي مصطفي موسي
المهندس موسي مصطفي موسي
دينا إبراهيم
أشاد المهندس موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد، بحسن إدارة الحكومة لأزمة فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره من خلال الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في محاصرته والحد من انتشاره، مؤكدًا أن القرارات التى اتخذتها الحكومة ومنها حظر حركة المواطنين على الطرق الرئيسية وتعطيل الدراسة كان لها أثر قوي في محاصرة من خلال المتتابعة المدروسة والتي تتناسب مع كل مرحلة من مراحل تطور هذا الفيروس.

وأضاف في بيان له اليوم الأحد، أن الحكومة تعاملت مع موضوع كورونا بمنتهى الجدية منذ بداية ظهوره في الصين، واتخذت قرارات تدريجية تتناسب مع كل مرحلة بدء من مرحلة ظهور الفيروس وحتى المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، أشاد كمال عثمان مخلوف النائب الاول لرئيس حزب الغد، بأداء الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن قرارات الحكومة اتسمت بالانضباط والعقلانية في جميع الإجراءات التي اتخذتها منذ بدأت الأزمة العالمية مع فيروس كورونا المستجد لحماية المواطن المصرى من خطر الإصابة بهذا الفيروس المستجد وتطهير الأماكن والشوارع ورصد 100 مليار جنيه لمقاومة تفشى المرض مع غلق المنشآت وتحمل الخسائر الإحاطة بالمرض والحجر الصحى لكل المشتبه بهم لحماية المواطنين من العدوى فضلا عن إرسال الطائرات لإعادة العالقين من كل دول العالم،وإغاثة الملهوفين من أبناء الوطن بالمعونات الغذائية والطبية.

وأشار نائب رئيس حزب الغد، إلي أن الحكومة على قلب رجل واحد يدفعهم ويدعمهم السيد الرئيس الذى تحمل مسئولية الحفاظ على.حياة الشعب وصحته.

تطورات كورونا

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.

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