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تفاصيل مسلسل رجالة البيت الحلقة 2 وموعد العرض والقنوات الناقلة خلال رمضان 2020

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:56 م
مسلسل رجالة البيت الحلقة 2
مسلسل رجالة البيت الحلقة 2
مسلسل رجالة البيت الحلقة 2.. يتمتع النجمان أحمد فهمي وكريم حسني فشعبية كبيرة في مصر، وذلك لخفة دمهما وأدائهما الغير مصطنع، المتسم بالبساطة وعدم التكلف.

مسلسل رجالة البيت الحلقة 2

وتصدرت مسلسل رجالة البيت الحلقة 2 "ترند" محرك البحث جوجل بعدما عرضت في ثاني أيام شهر رمضان الكريم 2020، والذي بدأ في يوم الجمعة الماضي الموافق الـ26 من أبريل الجاري.

مشاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 2

وحوت مسلسل رجالة البيت الحلقة 2 مشاهد مضحكة حيث بدأت بأمور فكاهية تجمع النجمين فهمي وأكرم "تيمون وبومبا" وهما يتمازحان سوياً، لا يملكون مال ليدخل أبناء أكرم عليهما بمصروف الأسبوع.

تفاصيل مسلسل رجالة البيت الحلقة 2

ولجأ فهمي في مسلسل رجالة البيت الحلقة 2  إلى ابتكار موضوع لكي يأخذ أموالهم وقال لهم من يريد الذهاب لدريم بارك، ذهبوا إليه وقال لهم أعطوني 10 ألاف جنيه، لكنهن رفضوا وقالوا له لم تكن المرة الأولى لتنصب علينا، وفطنوا الأمر.


أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 2

وشهدت مسلسل رجالة البيت الحلقة 2 قيام بومبا بعمل خدعة الاتصال على صديقه والقول أمامها أنه تعرض لحادث ويريد مال، لكن تهاني قامت بالإتصال به في ذات الوقت ورن تليفونه، واكتشفه كذبه.

اتصال بومبا بتهاني في مسلسل رجالة البيت الحلقة 2

واتصل بومبا وتهاني وهم في نفس الغرفة، خلال مسلسل رجالة البيت الحلقة 2 قالت له أن ينسى أخذ مال منها، لأنه نصاب، وأقنع فهمي أكرم بأنه رجل البيت ويجب أن يسيطر على أموال زوجته، وإذا لم يفعل ذلك بطريقة مباشرة فسوف يقولوا حيلة لعمل ذلك وهي تسليط أبنائه عليها وطلب منها أن تعطيهم مال لأخذ دروس.

مشاهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 2

وتسارعت أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 2  حيث ذهب الأبناء لتهاني زوجه بومبا وطلب الابن منها 750 جنيه لدرس إنجليزي ووافقت على ذلك، ومن بعدها طلب منها بومبا مال لأحذ درس باليه ووافقت، ثم قرر كلاً من تيمون وبومبا عمل إعلانات دعائية لويزو لكي يأتي لها طلاب أكثر ويحصلوا على أموال أكثر.

مواعيد عرض مسلسل رجالة البيت والقنوات الناقلة

ويذاع مسلسل رجالة البيت  على مجموعة قنوات cbc وذلك في تمام الـ 6.30 مساء، وبعدها الساعة 7.45 مساء على قناة  ON، ثم 12 منتصف الليل على قناة DMC. وهي الفضائيات المالكة لحقوق البث.

موعد إعادة مسلسل رجالة البيت

ويعاد مسلسل رجالة البيت في أولى حلقاته على قناة CBC   في تمام  الـ2.15 صباحاً، 3.30 عصرا، وعلى قناة DMC يعاد الساعة 5.30 صباحاً، 5 مساء، وبالنسبة لقناة ON فتعاد الحلقة على شاشتها الساعة 12.30 صباحاً، 7.45 صباحاً.


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